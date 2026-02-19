«Надежда есть!» Непомнящий — о борьбе ЦСКА за чемпионство после усиления в зимнее ТО

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах ЦСКА в борьбе за победу в Мир Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

«Этой зимой у ЦСКА трансферная кампания прошла успешно. Нужно, чтобы в конструкцию команды вписались все, кто пришёл. Это тоже непростой момент. Иногда это быстро получается, иногда не очень. Надежда бороться за чемпионство есть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 18 сыгранных матчей чемпионата России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.