Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надежда есть!» Непомнящий — о борьбе ЦСКА за чемпионство после усиления в зимнее ТО

«Надежда есть!» Непомнящий — о борьбе ЦСКА за чемпионство после усиления в зимнее ТО
Комментарии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о перспективах ЦСКА в борьбе за победу в Мир Российской Премьер-Лиге нынешнего сезона.

«Этой зимой у ЦСКА трансферная кампания прошла успешно. Нужно, чтобы в конструкцию команды вписались все, кто пришёл. Это тоже непростой момент. Иногда это быстро получается, иногда не очень. Надежда бороться за чемпионство есть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 18 сыгранных матчей чемпионата России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
В «Ахмате» подтвердили переход игрока ЦСКА Абдулкадырова на правах аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android