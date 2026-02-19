Скидки
CIES: Батраков — лучший хавбек Европы до 21 года вне топ-5 лиг по гол+пас на 90 минут

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков является лучшим атакующим полузащитником Европы (без учёта топ-5 лиг) среди игроков до 21 года по результативным действиями (гол+пас) в пересчёте на 90 минут. Об этом свидетельствуют данные Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory), опубликованные на странице в социальной сети X.

20-летний хавбек железнодорожников в среднем совершает 0,92 голевых действия за 90 минут. Показатель ближайшего преследователя Батракова атакующего полузащитника либерецкого «Слована» Эрмина Махмича составляет 0,84.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

