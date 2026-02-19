Скидки
Игрок «Балтики» Беликов назвал лучшего футболиста РПЛ на данный момент

Защитник «Балтики» Иван Беликов назвал лучшего игрока Российской Премьер-Лиги на данный момент.

– Лучший футболист РПЛ прямо сейчас?
– Если выделять одного, то, пожалуй, назову Кисляка. У меня были сомнения насчёт Батракова, но мне больше нравится универсальность Матвея, – приводит слова Беликова Metaratings.

Хавбек Матвей Кисляк в нынешнем сезоне провёл 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Атакующий полузащитник Алексей Батраков выходил на поле в 23 встречах за «Локомотив» и набрал 15+6 по системе «гол+пас». По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболистов составляет € 20 млн и € 25 млн соответственно.

