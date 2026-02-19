Стало известно, что Флик сказал игрокам «Барселоны» после двух поражений подряд — MD
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провёл часовую встречу со своими игроками на тренировочном поле после поражения сине-гранатовых в матче 24-го тура испанской Ла Лиги от «Жироны» (1:2), сообщает Mundo Deportivo.
Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Кубарси – 59' 1:1 Лемар – 61' 2:1 Бельтран – 86'
Удаления: Рока – 90+9' / нет
В течение этого часа тренер проанализировал ошибки, допущенные командой, и сказал игрокам, что не собирается отступать от своего стиля игры. Его приоритет — вернуть команде прежнюю интенсивность, а не менять игру. Специалист настаивал на том, что если игроки будут лучше располагаться на поле и применять высокий прессинг, то соперник не сможет создать столько моментов, сколько создал «Атлетико».
Ранее «Барселона» уступила в первом матче 1/2 финала Кубка Испании мадридскому «Атлетико» со счётом 0:4.
Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Лукман – 33' 4:0 Альварес – 45+2'
Удаления: нет / Гарсия – 85'
