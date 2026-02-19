Стало известно, что Флик сказал игрокам «Барселоны» после двух поражений подряд — MD

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик провёл часовую встречу со своими игроками на тренировочном поле после поражения сине-гранатовых в матче 24-го тура испанской Ла Лиги от «Жироны» (1:2), сообщает Mundo Deportivo.

В течение этого часа тренер проанализировал ошибки, допущенные командой, и сказал игрокам, что не собирается отступать от своего стиля игры. Его приоритет — вернуть команде прежнюю интенсивность, а не менять игру. Специалист настаивал на том, что если игроки будут лучше располагаться на поле и применять высокий прессинг, то соперник не сможет создать столько моментов, сколько создал «Атлетико».

Ранее «Барселона» уступила в первом матче 1/2 финала Кубка Испании мадридскому «Атлетико» со счётом 0:4.