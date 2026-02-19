Глава Ла Лиги заявил, что «Барселона» не подкупала судей

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил, что «Барселона» не занималась подкупом судей, в котором её обвиняют согласно делу Негрейры.

«Мы живём в правовом государстве, и правила таковы, какие они есть. Мы [Ла Лига] были первыми, кто обратился в прокуратуру [по поводу дела Негрейры], а не «Реал». Продолжаем следовать закону. В законе о спорте есть пункт, что существует трёхлетний срок давности. Я выступал за то, чтобы сроки давности по таким преступлениям были намного больше. Однако также очевидно, что «Барселона» не платила судьям, по крайней мере, эта история выглядит именно такой», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

