Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава Ла Лиги заявил, что «Барселона» не подкупала судей

Глава Ла Лиги заявил, что «Барселона» не подкупала судей
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил, что «Барселона» не занималась подкупом судей, в котором её обвиняют согласно делу Негрейры.

«Мы живём в правовом государстве, и правила таковы, какие они есть. Мы [Ла Лига] были первыми, кто обратился в прокуратуру [по поводу дела Негрейры], а не «Реал». Продолжаем следовать закону. В законе о спорте есть пункт, что существует трёхлетний срок давности. Я выступал за то, чтобы сроки давности по таким преступлениям были намного больше. Однако также очевидно, что «Барселона» не платила судьям, по крайней мере, эта история выглядит именно такой», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

Материалы по теме
Романо поделился деталями переговоров между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» по Рашфорду

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android