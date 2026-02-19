Полузащитник Игнасио Сааведра арендован «Рубином» у «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» объявила о переходе опорного полузащитника Игнасио Сааведры (Начо) в «Рубин» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона-2025/2026. Подчёркивается, что у казанского клуба будет приоритетное право выкупа. Чилийский футболист будет играть за казанскую команду под седьмым номером.

В текущем сезоне Сааведра провёл за «Сочи» 22 матча во всех турнирах. На счету 27-летнего чилийского полузащитника четыре забитых мяча и один результативный пас. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Начо в € 1,8 млн. До перехода в «Сочи» футболист выступал за один клуб — чилийский «Универсидад», воспитанником которого является.

Материалы по теме Эксклюзив «Рубин» договорился с «Сочи» об аренде Игнасио Сааведры

Самые титулованные футбольные клубы России: