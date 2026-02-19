Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Насри припомнил Моуринью «Барселону» и «Манчестер Юнайтед» в ответ на критику Винисиуса

Комментарии

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри поддержал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора и раскритиковал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью после первого стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между командами.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Игрока освистывают 90 минут, а он хочет забить… И к тому же это Моуринью так говорит. Когда Моуринью с «Интером» вышли в следующий раунд, победив «Барселону» в Лиге чемпионов, он пробежал круг по стадиону каталонцев. В матчах «Манчестер Юнайтед» он скользил на коленях 20 метров, во время празднования, как будто он Тьерри Анри. Вы не имеете права так говорить», — сказал Насри в эфире Canal+.

Винисиус получил жёлтую карточку на 50-й минуте матча после празднования своего гола танцем с угловым флагом, чем, по мнению тренера «Бенфики», провоцировал португальских болельщиков.

Чилаверт: кто солидарен с Винисиусом? Мбаппе? Он живёт с трансвеститом*
