Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» арендовал у «Краснодара» Густаво Сантоса

«Сочи» арендовал у «Краснодара» Густаво Сантоса
Комментарии

«Сочи» в телеграм-канале объявил об аренде у «Краснодара» полузащитника Густаво Сантоса. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. Футболист будет выступать за сочинский клуб под 23-м номером.

«Добро пожаловать в команду, Густаво!» — написано в сообщении «Сочи».

Сантос перешёл в «Краснодар» летом 2025 года. За этот период 25-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме
Хуан Боселли поделился первыми впечатлениями от тренировок в «Краснодаре»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android