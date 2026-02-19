«Сочи» арендовал у «Краснодара» Густаво Сантоса

«Сочи» в телеграм-канале объявил об аренде у «Краснодара» полузащитника Густаво Сантоса. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/2026. Футболист будет выступать за сочинский клуб под 23-м номером.

«Добро пожаловать в команду, Густаво!» — написано в сообщении «Сочи».

Сантос перешёл в «Краснодар» летом 2025 года. За этот период 25-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «быками» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Материалы по теме Хуан Боселли поделился первыми впечатлениями от тренировок в «Краснодаре»

Самые титулованные футбольные клубы России: