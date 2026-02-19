Скидки
Главная Футбол Новости

Вратарь Иван Ломаев перешёл в «Уфу»

Вратарь Иван Ломаев перешёл в «Уфу»
Комментарии

Бывший вратарь самарских «Крыльев Советов» и «Сочи» Иван Ломаев перешёл в «Уфу». Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Иван – воспитанник «Чертаново». На профессиональном уровне выступал за главную команду московской школы в ПФЛ и ФНЛ, а также за самарские «Крылья Советов» и «Сочи». В составе «Крыльев» выходил в финал Кубка России и становился победителем Первой лиги. В его активе 85 матчей в РПЛ и 52 игры в Первой лиге. Добро пожаловать в «Уфу», – сообщает телеграм-канал уфимцев.

Напомним, ранее «Сочи» расторг трудовое соглашение с 27-летним голкипером. В нынешнем сезоне Ломаев сыграл три матча во всех турнирах, в которых пропустил 10 голов.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 20 очков.

