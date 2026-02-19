Хуан Боселли назвал своих футбольных кумиров из детства

Новичок «Краснодара» Хуан Боселли рассказал о своих любимых игроках из детства.

«Я всегда восхищался игрой уругвайцев: Кавани, Суареса и Форлана, их настроем, голами и качеством игры. Восхищался тем, что они представляли страну и подняли её на самый верх», — сказал Боселли в интервью пресс-службе «Краснодара».

С футболистом был заключён контракт на два с половиной года — до конца июня 2028-го. В составе действующих чемпионов России футболист будет выступать под номером 23.

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.