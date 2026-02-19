Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Лиам Росеньор: когда игрок расстроен так, как был Винисиус, обычно на это есть причина

Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор отреагировал на ситуацию вокруг крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Напомним, бразилец утверждал, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни назвал его «обезьяной» по ходу первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Это расстраивает. Всегда нужен контекст. Но я скажу одно: любая форма расизма в обществе, не только в футболе, недопустима. Я не могу комментировать инцидент, по которому идёт расследование. О нём говорить не буду. Что я скажу: когда игрок расстроен так, как был расстроен Винисиус Жуниор, обычно на это есть причина.

Я сам подвергался оскорблениям на почве расизма. Знаю людей, которые проходили через это, и всем нужно понять: когда тебя осуждают за то, чем ты должен гордиться, это хуже всего. Если любой игрок, тренер или менеджер будет признан виновным в расизме – ему не место в футболе. Всё просто.

Многое [нужно менять]. Раса и гендер – это очень сложные темы. В обществе многое нужно менять. Честно говоря, меня тошнит от этого. Всё это выходит за рамки обсуждения футбола. Я думаю, должно быть больше ответственности за вещи, которые нужно искоренять», – приводит слова Росеньора BBC.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о начале дисциплинарного расследования инцидента.

