«Барселона» купит Альвареса после чемпионата мира за сумму около € 70 млн — TyC Sports

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес перейдёт в «Барселону» после чемпионата мира 2026 года. Сумма потенциального трансфера аргентинского форварда может составить около € 70 млн. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на журналиста TyC Sports Хьюго Балассона на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 26-летний футболист хочет перейти в команду, где он сможет выигрывать трофеи.

Альварес играет за «Атлетико» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

