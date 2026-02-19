Скидки
Главная Футбол Новости

Влахович готов перейти в «Барселону», если не переподпишет контракт с «Юве» — Tuttosport

Комментарии

Сербский нападающий Душан Влахович готов перейти в «Барселону», если не переподпишет контракт с «Ювентусом». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации издания, приоритетным вариантом для форварда является продолжение сотрудничества с туринской командой. Но если клуб не продлит его контракт, истекающий летом 2026 года, футболист склоняется к переходу в «Барселону» в статусе свободного агента. Нападающий запросил встречу с руководством «зебр», чтобы обсудить возможные условия нового трудового соглашения.

В текущем сезоне Влахович провёл 17 матчей за клуб во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

