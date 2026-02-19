Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Компани назвал игрока, против которого было тяжелее всего играть, а также своего кумира

Компани назвал игрока, против которого было тяжелее всего играть, а также своего кумира
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани назвал игрока, против которого было тяжелее всего играть, а также своего футбольного кумира.

«Месси и Роналду феноменальны, но Роналдиньо произвёл на меня наибольшее впечатление в игре. Вы же его знаете?

У Марселя Десайи, вероятно, есть карточка легенды в FIFA. Он был моим кумиром. Сильный защитник, он выиграл чемпионат мира с Францией и очень меня вдохновлял», — приводит слова Компани A Bola.

В нынешнем сезоне мюнхенская «Бавария» под руководством Компани набрала 57 очков в немецкой Бундеслиге и возглавляет турнирную таблицу, опережая дортмундскую «Боруссию» на шесть очков.

