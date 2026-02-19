«Даже немножко вам завидую». Сафонов поддержал Непряеву и Коростелёва перед марафонами ОИ

Вратарь сборной России по футболу и «ПСЖ», действующий победитель Лиги чемпионов Матвей Сафонов обратился к российским лыжникам Дарье Непряевой и Савелию Коростелёву в преддверии масс-старта на 50 км на Олимпийских играх — 2026.

«Савелий и Дарья, передаю вам большой привет и желаю большой удачи в предстоящих официальных соревнованиях на Олимпиаде. Я даже немножко вам завидую, потому что самому очень хотелось бы представлять сборную России на официальных международных соревнованиях. Вам выпадает такая возможность, поэтому это уже победа.

Желаю вам большой удачи, и чтобы в конце вы были сами довольны прежде всего своей проделанной работой. Это самое главное, поэтому будем смотреть, будем болеть, и мы с вами», — сказал Сафонов в видео в телеграм-канале Ski Tatarstan.

Коростелёв примет участие в масс-старте на 50 км в субботу, 21 февраля, Непряева — в воскресенье, 22 февраля.

Лыжники-рекордсмены из России: