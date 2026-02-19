Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти высказался о возможном продлении контракта со сборной Бразилии

Анчелотти высказался о возможном продлении контракта со сборной Бразилии
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о возможном продлении контракта с национальной командой из Южной Америки.

«Думаю, я продлю контракт с Бразилией на четыре года. Это новая работа, и она мне очень нравится», — приводит слова Анчелотти Movistar.

На чемпионате мира 2026 года команда Карло Анчелотти попала в группу С, где ей предстоит встретиться со сборными Марокко, Шотландии и Гаити.

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года. Во главе команды он провёл восемь матчей (четыре победы, две ничьих, два поражения).

Прежде итальянский специалист работал во главе «Милана», мадридского «Реала», туринского «Ювентуса», «ПСЖ», мюнхенской «Баварии», «Эвертона» и «Наполи».

Материалы по теме
Винисиус — об Анчелотти: он всегда говорит мне, что Бразилия выиграет чемпионат мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android