Анчелотти высказался о возможном продлении контракта со сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о возможном продлении контракта с национальной командой из Южной Америки.

«Думаю, я продлю контракт с Бразилией на четыре года. Это новая работа, и она мне очень нравится», — приводит слова Анчелотти Movistar.

На чемпионате мира 2026 года команда Карло Анчелотти попала в группу С, где ей предстоит встретиться со сборными Марокко, Шотландии и Гаити.

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года. Во главе команды он провёл восемь матчей (четыре победы, две ничьих, два поражения).

Прежде итальянский специалист работал во главе «Милана», мадридского «Реала», туринского «Ювентуса», «ПСЖ», мюнхенской «Баварии», «Эвертона» и «Наполи».