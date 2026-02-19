Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Marca: ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни

Marca: ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность введения «Закона Престианни». Соответствующий комитет ФИФА обсудит вопрос наказания игроков, которые закрывают рот во время оскорблений соперников. Об этом сообщает Marca.

Во время матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом» (0:1) произошла стычка между вингером лиссабонской команды Джанлукой Престианни и нападающим «сливочных» Винисиусом Жуниором. В определённый момент Престианни обратился к бразильскому игроку, прикрыв рот футболкой. После матча появились сообщения, что Престианни оскорбил Винисиуса на расовой почве.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    
Материалы по теме
«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала
«Есть существа, которые ещё не эволюционировали». Медиа защищают Винисиуса после скандала

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android