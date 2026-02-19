Марокканский нападающий «Ахмата» Анас Эль-Махрауи отправился в аренду в «Оренбург»

Марокканский нападающий «Ахмата» Анас Эль-Махрауи проведёт оставшуюся часть сезона в аренде в «Оренбурге».

«Между ФК «Оренбург» и ФК «Ахмат» достигнута договорённость об аренде крайнего нападающего до конца сезона-2025/2026 с приоритетным правом выкупа.

Эль-Махрауи — 24-летний нападающий из Марокко. На родине выступал за «Сале», «Кенитру» и «КОДМ». В сентябре 2025 года перешёл в грозненский «Ахмат». Имеет опыт выступления за национальную команду Марокко. Добро пожаловать, Анас!» – сообщает телеграм-канал «Оренбурга».

В нынешнем сезоне Эль-Махрауи сыграл в пяти матчах за клуб во всех турнирах, проведя на поле всего 78 минут. Марокканец не отметился результативными действиями за грозненский клуб.