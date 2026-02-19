Скидки
Новичок «Краснодара» Хуан Боселли назвал плюсы и минусы РПЛ

Новичок «Краснодара» Хуан Боселли назвал плюсы и минусы Мир Российской Премьер-Лиги.

«Российская лига очень конкурентная, здесь очень много сильных команд, которые хорошо готовятся к чемпионату. Сильная лига в плане физики. Тут работают классные тренеры. Всё это делает чемпионат очень интересным.

Не нравится холод за несколько недель до отпуска», — сказал Боселли в интервью пресс-службе «Краснодара».

С футболистом был заключён контракт на два с половиной года — до конца июня 2028-го. В составе действующих чемпионов России футболист будет выступать под номером 23.

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

