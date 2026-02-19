«Фенербахче» Тедеско дома разгромно уступил «Ноттингем Форест» в матче Лиги Европы

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Фенербахче» (Турция) и «Ноттингем Форест» (Англия). Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма счёт открыл защитник «Ноттингем Форест» Мурилло. На 43-й минуте нападающий Игор Жезус укрепил преимущество «лесников». В начале второго тайма полузащитник Морган Гиббс-Уайт довёл счёт до разгромного.

Напомним, «Фенербахче» возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

Ответная игра пройдёт 26 февраля.

По итогам общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» набрал 12 очков и занял 18-е место. «Ноттингем Форест» заработал 14 очков и расположился на 13-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

