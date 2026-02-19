Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Фенербахче — Ноттингем Форест, результат матча 19 февраля 2026, счет 3:0, раунд плей-офф Лиги Европы 2025/2026

«Фенербахче» Тедеско дома разгромно уступил «Ноттингем Форест» в матче Лиги Европы
Комментарии

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Фенербахче» (Турция) и «Ноттингем Форест» (Англия). Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
0:1 Мурилло – 21'     0:2 Жезус – 43'     0:3 Гиббс-Уайт – 50'    

В середине первого тайма счёт открыл защитник «Ноттингем Форест» Мурилло. На 43-й минуте нападающий Игор Жезус укрепил преимущество «лесников». В начале второго тайма полузащитник Морган Гиббс-Уайт довёл счёт до разгромного.

Напомним, «Фенербахче» возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

Ответная игра пройдёт 26 февраля.

По итогам общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» набрал 12 очков и занял 18-е место. «Ноттингем Форест» заработал 14 очков и расположился на 13-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Тедеско повторил рекорд «Фенербахче» по беспроигрышной серии в чемпионате Турции

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
