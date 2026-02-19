Скидки
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

ПАОК — Сельта, результат матча 19 февраля 2026, счет 1:2, раунд плей-офф Лиги Европы 2025/2026

«Сельта» обыграла ПАОК в стыковом матче плей-офф Лиги Европы, Оздоев отыграл 90 минут
Комментарии

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались ПАОК (Греция) и «Сельта» (Испания). Игра проходила на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция). В качестве главного арбитра выступил Иван Кружляк из Словакии. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
1 : 2
Сельта
Виго, Испания
0:1 Аспас – 34'     0:2 Сведберг – 43'     1:2 Еремеев – 77'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Сельты» Яго Аспас на 34-й минуте. На 43-й минуте полузащитник Уиллот Сведберг удвоил преимущество гостей в счёте. На 78-й минуте форвард ПАОКа Александр Еремеев отыграл один мяч, установив окончательный счёт в матче — 2:1. Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев провёл полный матч и не отметился результативными действиями.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 26 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). По итогам общего этапа Лиги Европы ПАОК набрал 12 очков и занял 17-е место. «Сельта» с 13 очками расположился на 16-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
