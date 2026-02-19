«Сельта» обыграла ПАОК в стыковом матче плей-офф Лиги Европы, Оздоев отыграл 90 минут

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались ПАОК (Греция) и «Сельта» (Испания). Игра проходила на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция). В качестве главного арбитра выступил Иван Кружляк из Словакии. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий «Сельты» Яго Аспас на 34-й минуте. На 43-й минуте полузащитник Уиллот Сведберг удвоил преимущество гостей в счёте. На 78-й минуте форвард ПАОКа Александр Еремеев отыграл один мяч, установив окончательный счёт в матче — 2:1. Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев провёл полный матч и не отметился результативными действиями.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 26 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). По итогам общего этапа Лиги Европы ПАОК набрал 12 очков и занял 17-е место. «Сельта» с 13 очками расположился на 16-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.