«Болонья» минимально обыграла «Бранн» в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы

Завершился первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Бранн» (Норвегия) и «Болонья» (Италия). Игра проходила на стадионе «Бранн» (Берген, Норвегия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Раде Обренович. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу команды гостей.

Единственный гол в матче забил Сантьяго Кастро. Нападающий итальянской команды отличился в начале встречи на девятой минуте.

Второй матч между «Болоньей» и «Бранном» состоится 26 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.