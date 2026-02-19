Скидки
Главная Футбол Новости

Бранн — Болонья, результат матча 19 февраля 2026, счет 0:1, стыковые матчи Лиги Европы 2025/2026

«Болонья» минимально обыграла «Бранн» в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы
Комментарии

Завершился первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Бранн» (Норвегия) и «Болонья» (Италия). Игра проходила на стадионе «Бранн» (Берген, Норвегия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Раде Обренович. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу команды гостей.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Бранн
Берген, Норвегия
Окончен
0 : 1
Болонья
Болонья, Италия
0:1 Кастро – 9'    

Единственный гол в матче забил Сантьяго Кастро. Нападающий итальянской команды отличился в начале встречи на девятой минуте.

Второй матч между «Болоньей» и «Бранном» состоится 26 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
