Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» предложили кандидатуру Алекса Бальде из «Барселоны» — Джейкобс

Комментарии

Руководитель отдела подбора персонала «Манчестер Юнайтед» Кристофер Вивелл предложил руководству кандидатуру крайнего защитника «Барселоны» Алекса Бальде. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс для The United Stand.

По информации источника, 22-летний футболист хочет продолжить карьеру в каталонском клубе. На текущий момент «красные дьяволы» не проводили переговоры с сине-гранатовыми или самим Бальде.

В нынешнем сезоне испанский защитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

