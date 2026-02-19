Скидки
Эллардайс — о «Тоттенхэме»: почему нельзя выкладываться на 100%, когда получаешь 150 тыс.?

Известный английский тренер Сэм Эллардайс раскритиковал игроков «Тоттенхэма» за результаты команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Мы надеемся, что игроки выйдут на поле и докажут свою состоятельность. Почему нельзя выкладываться на 100%, когда получаешь 150 тыс. в неделю? В «Тоттенхэме» тебе предоставляют лучшую еду и одни из лучших условий в стране, а ты не выкладываешься на 110%? Тебя должны выгнать из клуба, если ты этого не делаешь», — приводит слова Эллардайса Sky Sports.

После 26 матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 29 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 58 очков после 27 игр.

