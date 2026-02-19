Скидки
Главная Футбол Новости

Санчо покинет «МЮ» летом бесплатно, клуб купил вингера за € 85 млн в 2021 году — The Sun

Санчо покинет «МЮ» летом бесплатно, клуб купил вингера за € 85 млн в 2021 году — The Sun
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» не будет продлевать ещё на год контракт с нападающим Джейдоном Санчо, заканчивающийся грядущим летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» предпочли не рисковать с попыткой выручить средства с возможного трансфера Санчо в случае пролонгации трудового соглашения. Манкунианцы не хотят платить 25-летнему вингеру $ 200 тыс. (€ 170 тыс.) в неделю ещё в течение года.

По данным Transfermarkt, «Манчестер Юнайтед» приобрёл Санчо у дортмундской «Боруссии» летом 2021 года за € 85 млн. В сентябре 2025 года нападающий перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона. В составе манкунианцев вингер провёл 83 матча во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами.

