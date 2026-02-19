«Рубин» объявил о переходе полузащитника сборной Албании Грипши

«Рубин» в телеграм-канале проинформировал о переходе 28-летнего полузащитника Назми Грипши. Албанский футболист подписал контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Игрок будет выступать в составе казанской команды под 11-м номером.

Ранее Грипши играл за албанские клубы «Теута» и «Скендербеу», «Балкани» из Косова, а также за «Астану». Последней командой полузащитника до перехода в «Рубин» стала «Астана». Грипши выступал за казахстанский клуб с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 12 результативными передачами.

В составе взрослой сборной Албании Грипши провёл один матч, где отметился ассистом.

Материалы по теме Официально Полузащитник Игнасио Сааведра арендован «Рубином» у «Сочи»

Самые титулованные футбольные клубы России: