Линекер вступился за Винисиуса после инцидента в матче ЛЧ, упомянув Дональда Трампа

Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии и известный телеведущий Гари Линекер выступил в поддержку вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора после инцидента с расистскими оскорблениями игрока во время первого стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой», упомянув президента США Дональда Трампа.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
17 февраля 2026, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 50'    

«Винисиус Жуниор забил чудесный гол и отпраздновал его. А потом, по словам Винисиуса и находившегося рядом Килиана Мбаппе, подвергся оскорблениям на почве расизма со стороны Джанлуки Престианни, одного из игроков «Бенфики».

Это, конечно, будет сложно доказать, но я хочу сказать две вещи. Первое: зачем Винисиусу и Мбаппе врать? Это был момент, когда они могли насладиться радостью. Нет смысла превращать его в момент обвинений и отчаяния. Второе: зачем прятаться за футболкой, если не хочешь скрыть свои слова?

В любом случае расизм портит прекрасную игру. Я бы сказал, что это выходит за рамки футбола. Мы живём во времена, когда сеется разобщение, когда нас направляют друг против друга — будь то цвет кожи, раса или религия. Это исходит с самой верхушки — мы видим это везде. Всего пару недель назад мы видели, как президент Соединённых Штатов [Дональд Трамп] выложил изображение бывшего президента [Барака Обамы] и его жены в образе обезьян. Теперь мы наблюдаем подобные обвинения на футбольном поле», — сказал Линекер в интервью на YouTube-канале The Rest Is Football.

Во втором тайме встречу приостановили после того, как Винисиус обвинил форварда португальского клуба Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».

Чилаверт: кто солидарен с Винисиусом? Мбаппе? Он живёт с трансвеститом*
