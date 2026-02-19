Скидки
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» нацелились на полузащитника «Ювентуса» — TEAMtalk

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» рассматривают полузащитника «Ювентуса» Кефрена Тюрам-Юльена в качестве возможного варианта для усиления состава на лето. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, оба английских гранда также понимают, что велика вероятность подписания 24-летним футболистом нового долгосрочного контракта с туринским клубом. В «Ювентусе» рассматривают французского игрока в качестве «краеугольного камня следующего цикла команды».

В нынешнем сезоне Тюрам-Юльен принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Комментарии
