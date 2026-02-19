Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Букайо Сака после продления контракта вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Букайо Сака после продления контракта вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
Комментарии

Фланговый нападающий «Арсенала» Букайо Сака после продления контракта с лондонским клубом вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, новая зарплата вингера составит £ 300 000 в неделю. Больше всех игроков АПЛ зарабатывает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с суммой в £ 525 000 в неделю.

Полностью топ-10 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии выглядит следюущим образом:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – £ 525 000 в неделю.
  2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – £ 400 000.
  3. Каземиро («Манчестер Юнайтед») – £ 350 000.
  4. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – £ 350 000.
  5. Букайо Сака («Арсенал») – £ 300 000.
  6. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – £ 300 000.
  7. Омар Мармуш («Манчестер Сити») – £ 295 000.
  8. Александер Исак («Ливерпуль») – £ 280 000.
  9. Кай Хаверц («Арсенал») – £ 280 000.
  10. Габриэл Жезус («Арсенал») – £ 265 000.
Материалы по теме
«Арсенал» провалился в матче с последней командой АПЛ! Всё решил гол на 90+4-й минуте
«Арсенал» провалился в матче с последней командой АПЛ! Всё решил гол на 90+4-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android