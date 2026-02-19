Букайо Сака после продления контракта вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
Фланговый нападающий «Арсенала» Букайо Сака после продления контракта с лондонским клубом вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, новая зарплата вингера составит £ 300 000 в неделю. Больше всех игроков АПЛ зарабатывает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с суммой в £ 525 000 в неделю.
Полностью топ-10 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии выглядит следюущим образом:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – £ 525 000 в неделю.
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – £ 400 000.
- Каземиро («Манчестер Юнайтед») – £ 350 000.
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – £ 350 000.
- Букайо Сака («Арсенал») – £ 300 000.
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – £ 300 000.
- Омар Мармуш («Манчестер Сити») – £ 295 000.
- Александер Исак («Ливерпуль») – £ 280 000.
- Кай Хаверц («Арсенал») – £ 280 000.
- Габриэл Жезус («Арсенал») – £ 265 000.
