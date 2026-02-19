Букайо Сака после продления контракта вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Фланговый нападающий «Арсенала» Букайо Сака после продления контракта с лондонским клубом вошёл в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, новая зарплата вингера составит £ 300 000 в неделю. Больше всех игроков АПЛ зарабатывает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с суммой в £ 525 000 в неделю.

Полностью топ-10 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии выглядит следюущим образом: