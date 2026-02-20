В России закрылось зимнее трансферное окно

В пятницу, 20 февраля, в 00:00 мск в Мир Российской Премьер-Лиге официально закрылось зимнее трансферное окно. В последние часы перед трансферным дедлайном клубы высшего дивизиона чемпионата России успели осуществить ряд сделок.

Например, «Рубин» объявил о переходе полузащитника Назми Гриши и об аренде полузащитника Игнасио Сааведры из «Сочи». Полузащитник «Краснодара» Густаво Сантос перешёл в «Сочи» на правах аренды. ЦСКА объявил об аренде защитника Джамалутдина Абдулкадырова в «Ахмат».

После завершения первой части сезона РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» с 40 очками. На втором месте находится «Зенит» с 39 очками. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (37).

Самые титулованные футбольные клубы России: