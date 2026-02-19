Скидки
Футбол Новости

Боселли высказался о сложностях адаптации при переезде в другую страну

Новичок «Краснодара» Хуан Боселли высказался о сложностях адаптации при переезде в другую страну.

«При переезде в другую страну всегда нелегко адаптироваться, потому что стиль футбола разный. В каждой стране есть свои особенности.

В быту тоже бывает сложно… другой язык, культура. Но со временем к этому привыкаешь, и адаптация с каждым разом становится всё легче. Начинаешь быстрее осваиваться», — сказал Боселли в интервью пресс-службе «Краснодара».

С футболистом был заключён контракт на два с половиной года — до конца июня 2028-го. В составе действующих чемпионов России футболист будет выступать под номером 23.

В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.

Ранее футболист также выступал в Бразилии, Испании и Португалии.

