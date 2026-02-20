Результаты матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 19 февраля

В четверг, 19 февраля, состоялись восемь первых матчей раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги Европы 19 февраля:
«Динамо» Загреб – «Генк» – 1:3;
«Бранн» – «Болонья» – 0:1;
ПАОК – «Сельта» – 1:2;
«Фенербахче» – «Ноттингем Форест» – 0:3;
«Лудогорец» – «Ференцварош» – 2:1;
«Селтик» – «Штутгарт» – 1:4;
«Лилль» – «Црвена Звезда» – 0:1;
«Панатинаикос» – «Виктория Пльзень» – 2:2.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», победивший в прошлогоднем финале «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.