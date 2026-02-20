Самые дорогие переходы зимнего трансферного окна сезона-2025/2026 в РПЛ

Самым дорогим переходом зимы 2026 года в Мир Российской Премьер-Лиге стал трансфер нападающего Джона Джона из «РБ Брагантино» в «Зенит». По данным портала Transfermarkt, сине-бело-голубые заплатили € 18 млн за покупку бразильского футболиста.

Согласно данным Transfermarkt, вторым самым дорогим переходом стал трансфер центрального защитника Дэвида Рикардо из «Ботафого» в московское «Динамо» за € 6 млн.

Замыкает тройку лидеров покупка «Спартаком» правого полузащитника Владислава Сауся у «Балтики» за € 3,8 млн.

После завершения первой части сезона РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» с 40 очками. На втором месте находится «Зенит» с 39 очками. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (37).

