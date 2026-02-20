Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Самые дорогие переходы зимнего трансферного окна сезона-2025/2026 в РПЛ

Самые дорогие переходы зимнего трансферного окна сезона-2025/2026 в РПЛ
Комментарии

Самым дорогим переходом зимы 2026 года в Мир Российской Премьер-Лиге стал трансфер нападающего Джона Джона из «РБ Брагантино» в «Зенит». По данным портала Transfermarkt, сине-бело-голубые заплатили € 18 млн за покупку бразильского футболиста.

Согласно данным Transfermarkt, вторым самым дорогим переходом стал трансфер центрального защитника Дэвида Рикардо из «Ботафого» в московское «Динамо» за € 6 млн.

Замыкает тройку лидеров покупка «Спартаком» правого полузащитника Владислава Сауся у «Балтики» за € 3,8 млн.

После завершения первой части сезона РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» с 40 очками. На втором месте находится «Зенит» с 39 очками. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (37).

Материалы по теме
Звезда «Зенита» сядет на скамейку. Глушенков или Джон Джон — кто лишний?
Звезда «Зенита» сядет на скамейку. Глушенков или Джон Джон — кто лишний?

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android