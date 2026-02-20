«Зенит» потратил больше всех из клубов РПЛ в зимнее трансферное окно сезона-2025/2026

«Зенит» потратил на покупку новых футболистов больше всех из клубов Мир Российской Премьер-Лиги в зимнее трансферное окно сезона-2025/2026 — € 22,75 млн, о чём сообщают данные Transfermarkt.

По сведениям источника, санкт-петербургский клуб подписал трёх игроков: нападающего Джона Джона из «РБ Брагантино» за € 18 млн, защитника Игоря Дивеева из ЦСКА за € 2 млн, а также арендовал форварда Джона Дурана у «Аль-Насра» за € 2,75 млн.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место. В 1-м туре после возобновления РПЛ сине-бело-голубые встретятся с «Балтикой» (27 февраля).

