Вратарь «Вулверхэмптона»: теперь главное не стать худшей командой в истории

Голкипер «Вулверхэмптона» Жозе Са высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Я искренний человек. Я говорю то, что думаю. Расстояние до спасительной зоны в чемпионате слишком велико. Только чудо, и притом очень великое, позволит нам выбраться из этой ситуации. Я говорю команде, что на данный момент наша цель — набрать достаточно очков и теперь главное не стать худшей командой в истории», — приводит слова Са DAZN.

После 26 матчей чемпионата Англии «Вулверхэмптон» набрал 10 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Рекорд по наименьшему количеству очков в истории Премьер-лиги удерживает «Дерби Каунти». В сезоне-2008/2009 команда набрала 11 очков в 38 матчах, забив 28 голов и пропустив 89.