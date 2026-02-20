Скидки
Главная Футбол Новости

«Зенит» заработал € 35 млн зимой — больше всех в РПЛ, «Краснодар» с € 6,82 млн — второй

«Зенит» заработал € 35 млн зимой — больше всех в РПЛ, «Краснодар» с € 6,82 млн — второй
Комментарии

По итогам зимнего трансферного окна в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 «Зенит» заработал € 35 млн, что является лучшим показателем в чемпионате. Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt.

Самой дорогой продажей сине-бело-голубых стал переход полузащитника Жерсона в «Крузейро» за € 27 млн. На втором месте — трансфер нападающего Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро» за € 7 млн. Защитник Страхиня Эракович был отдан в аренду «Црвене Звезде» за € 1 млн. Подчёркивается, что форвард Лусиано Гонду перешёл в ЦСКА в качестве свободного агента.

На втором месте по заработку с продаж в зимнее трансферное окно среди клубов РПЛ находится «Краснодар» — € 6,82 млн.

