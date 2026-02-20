«Ему следовало бы прополоскать рот, когда он говорит о моём отце». Сын Марадоны — о Киву

Сын Диего Марадоны, Диего Армандо Марадона Синагра, раскритиковал тренера миланского «Интера» Кристиана Киву после матча 25-го тура итальянской Серии А, в котором «нерадзурри» одержали победу над «Ювентусом» (3:2).

«Его слова о папе? Я внимательно выслушал слова тренера «Интера», и не было никакой необходимости приплетать моего отца.

Это демонстрирует его мелочность и мелочность тех, кто до сих пор говорит о том голе рукой, забывая при этом о «голе века», который он забил вскоре после этого. Независимо от клубных симпатий, ему следовало бы прополоскать рот, когда он говорит о моём отце. Будь он как игрок хотя бы на 1% тем, кем был мой отец, я бы это принял, но это не так», — приводит слова Марадоны-младшего TyC Sports.

На послематчевой пресс-конференции Киву связал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю с «Рукой бога», историческим голом, который Марадона забил в ворота Англии на чемпионате мира 1986 года в Мексике.

Киву сказал: «Каждое воскресенье происходит что-то подобное, с тех пор как Марадона забил гол рукой, и никто ему ничего не сказал». Такая фраза вызвала резкий отклик от сына Марадоны.