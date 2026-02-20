Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Лилль — Црвена Звезда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ему следовало бы прополоскать рот, когда он говорит о моём отце». Сын Марадоны — о Киву

«Ему следовало бы прополоскать рот, когда он говорит о моём отце». Сын Марадоны — о Киву
Комментарии

Сын Диего Марадоны, Диего Армандо Марадона Синагра, раскритиковал тренера миланского «Интера» Кристиана Киву после матча 25-го тура итальянской Серии А, в котором «нерадзурри» одержали победу над «Ювентусом» (3:2).

Италия — Серия А . 25-й тур
14 февраля 2026, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Ювентус
Турин
1:0 Камбьязо – 17'     1:1 Камбьязо – 26'     2:1 Эспозито – 76'     2:2 Локателли – 83'     3:2 Зелиньски – 90'    
Удаления: нет / Калюлю – 42'

«Его слова о папе? Я внимательно выслушал слова тренера «Интера», и не было никакой необходимости приплетать моего отца.

Это демонстрирует его мелочность и мелочность тех, кто до сих пор говорит о том голе рукой, забывая при этом о «голе века», который он забил вскоре после этого. Независимо от клубных симпатий, ему следовало бы прополоскать рот, когда он говорит о моём отце. Будь он как игрок хотя бы на 1% тем, кем был мой отец, я бы это принял, но это не так», — приводит слова Марадоны-младшего TyC Sports.

На послематчевой пресс-конференции Киву связал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю с «Рукой бога», историческим голом, который Марадона забил в ворота Англии на чемпионате мира 1986 года в Мексике.

Киву сказал: «Каждое воскресенье происходит что-то подобное, с тех пор как Марадона забил гол рукой, и никто ему ничего не сказал». Такая фраза вызвала резкий отклик от сына Марадоны.

Материалы по теме
Дель Пьеро раскритиковал тренера «Интера» Кристиана Киву за реакцию на удаление Калюлю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android