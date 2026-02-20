Скидки
Ягеллония — Фиорентина, результат матча 19 февраля 2026, счет 0:3, стыковой матч Лиги конференций 2025/2026

«Фиорентина» разгромила «Ягеллонию» в первом стыковом матче плей-офф Лиги конференций
Завершился первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Ягеллония» (Польша) и «Фиорентина» (Италия). Игра проходила на стадионе «Мейски» (Белосток, Польша). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Себастьян Гисхамер. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу команды гостей.

Лига конференций . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Ягеллония
Белосток, Польша
Окончен
0 : 3
Фиорентина
Фиорентино, Италия
0:1 Раньери – 53'     0:2 Мандрагора – 65'     0:3 Пикколи – 81'    

Счёт в матче открыл защитник «фиалок» Лука Раньери во втором тайме на 53-й минуте. На 65-й минуте полузащитник гостей Роландо Мандрагора увеличил преимущество своей команды. На 81-й минуте нападающий Роберто Пикколи реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче – 0:3.

Ответная игра состоится 26 февраля. Матч пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
