«Фиорентина» разгромила «Ягеллонию» в первом стыковом матче плей-офф Лиги конференций

Завершился первый стыковой матч раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Ягеллония» (Польша) и «Фиорентина» (Италия). Игра проходила на стадионе «Мейски» (Белосток, Польша). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Себастьян Гисхамер. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу команды гостей.

Счёт в матче открыл защитник «фиалок» Лука Раньери во втором тайме на 53-й минуте. На 65-й минуте полузащитник гостей Роландо Мандрагора увеличил преимущество своей команды. На 81-й минуте нападающий Роберто Пикколи реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче – 0:3.

Ответная игра состоится 26 февраля. Матч пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.