Лиги конференций по футболу 2025/2026: результаты на 19 февраля, календарь, таблица

Результаты матчей Лиги конференций — 2025/2026 по футболу на 19 февраля
Комментарии

В четверг, 19 февраля, завершились восемь первых стыковых матчей Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги конференций 19 февраля:

«Ноа» (Армения) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 1:0;
«Сигма Оломоуц» (Чехия) — «Лозанна» (Швейцария) — 1:1;
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Кристал Пэлас» (Англия) — 1:1;
«КуПС» (Финляндия) — «Лех» П (Польша) — 0:2;
«Ягеллония» (Польша) — «Фиорентина» (Италия) — 0:3;
«Шкендия» (Северная Македония) — «Самсунспор» (Турция) — 0:1;
«Дрита» (Косово) — «Целе» (Словения) — 2:3;
«Омония» (Кипр) — «Риека» (Хорватия) — 0:1.

Ответные стыковые матчи пройдут 26 февраля.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
