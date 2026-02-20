Скидки
Селтик — Штутгарт, результат матча 19 февраля 2026, счет 1:4, раунд плей-офф Лиги Европы 2025/2026

«Штутгарт» в гостях разгромил «Селтик» в матче раунда плей-офф Лиги Европы
Комментарии

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Селтик» (Шотландия) и «Штутгарт» (Германия). Игра проходила на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ламбрехтс. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 4
Штутгарт
Штутгарт, Германия
0:1 Эль-Ханнус – 15'     1:1 Нюгрен – 21'     1:2 Эль-Ханнус – 28'     1:3 Левелинг – 57'     1:4 Томаш – 90+3'    

На 15-й минуте счёт открыл полузащитник немецкой команды Билал Эль-Ханнус. Через шесть минут нападающий «Селтика» Беньямин Нюгрен восстановил равновесие. На 28-й минуте Эль-Ханнус вывел гостей вперёд. На 57-й минуте нападающий Джейми Левелинг укрепил преимущество «Штутгарта». В компенсированное ко второму тайму время нападающий Тьягу Томаш довёл счёт до разгромного.

Ответный матч состоится 26 февраля и пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
