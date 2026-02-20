Скидки
Лилль — Црвена Звезда, результат матча 19 февраля 2026, счет 0:1, раунд плей-офф Лиги Европы 2025/2026

«Црвена Звезда» Станковича обыграла «Лилль» в первом стыковом матче плей-офф Лиги Европы
Комментарии

Завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Лилль» (Франция) и «Црвена Звезда» (Сербия). Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия). Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
0 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Тебо Ученна – 45+1'    

Единственный мяч в матче забил защитник «Црвены Звезды» Франклин Тебо Ученна на 45+1-й минуте.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 26 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Райко Митич» (Белград, Сербия). По итогам общего этапа Лиги Европы команда Деяна Станковича набрала 14 очков и заняла 15-е место. «Лилль» с 12 очками расположился на 20-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026
