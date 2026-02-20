Скидки
«Самая большая сумма». Гендиректор «Балтики» раскрыл детали трансфера Сауся в «Спартак»

«Самая большая сумма». Гендиректор «Балтики» раскрыл детали трансфера Сауся в «Спартак»
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос о подробностях перехода флангового полузащитника Владислава Сауся в московский «Спартак».

«Финансовые точно не раскрою. Но я могу сказать, что мы как клуб довольны. Это, наверное, на сегодняшний день самая большая сумма трансфера, которая приходила в клуб «Балтика».

Что касается развития игрока, то я уже говорил и, наверное, повторюсь, что это очень хороший и правильный прецедент. Когда к нам приходит молодой малоизвестный футболист из клуба Первой лиги, мы его развиваем, он полностью выкладывается, правильно понимает требования тренера, грамотно и профессионально относится к своему труду и исполняет всё, что от него нужно, а иногда даже на 110% — естественно, на него обращают внимание другие клубы и дело заканчивается крупным трансфером.

Кейс Сауся показывает молодым игрокам, как они могут вырасти в «Балтике» при правильной работе. В этом трансфере мотивационная составляющая очень сильная», — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По данным портала Transfermarkt, сумма трансферной компенсации за переход Сауся из «Балтики» в «Спартак» составила € 3,8 млн. В текущем сезоне на счету игрока 19 матчей за калининградцев во всех турнирах, один забитый мяч и два результативных паса.

