«ПСЖ» частично погасил долг перед Килианом Мбаппе, но конфликт продолжается

Французский «ПСЖ» перечислил нападающему мадридского «Реала» Килиану Мбаппе € 4 млн из оставшихся € 6 млн по решению суда, однако финансовый конфликт между сторонами пока не завершён. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источников, после визита судебных приставов парижский клуб произвёл частичную выплату бывшему форварду. Ранее трудовой суд обязал «ПСЖ» компенсировать игроку € 60,9 млн евро, включая задолженность по зарплате, бонусы и начисленные проценты. Основная сумма была переведена ещё ранее, но разница в € 2 млн остаётся предметом спора. В клубе настаивают, что полностью рассчитались с футболистом.

Напомним, конфликт возник после бесплатного перехода Мбаппе в мадридский «Реал» летом 2024 года. Переговоры продолжаются, и не исключено новое вмешательство судебных органов.