Гендиректор «Балтики» рассказал, как изменились задачи клуба после первой части сезона РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал корректировку задач клуба на сезон-2025/2026 после успешной осенней части.

— Задачи пересмотрены, потому что даже арифметически, имея 35 очков, мы точно будем в десятке. Естественно, теперь ставить задачу быть в топ-10 — неправильно. Мы футбольный клуб, спортивная команда и всегда должны ставить перед собой максимальные задачи и их добиваться. Соответственно, сейчас задачи пересмотрены, и мы ориентируемся на более высокие места.

— В свежем интервью «Чемпионату» Станислав Черчесов сказал, что для «Ахмата» в этом сезоне пятая позиция будет сродни чемпионству. Какое место станет чемпионством для Балтики?

— Первое.

— Даже так?

— Почему нет? Мы играем в футбол. Против нас выходят такие же 11 людей, у которых две руки и две ноги. Сейчас мы достаточно высоко поднялись для нашего клуба. Ставя амбициозные сверхзадачи, мы, может быть, их не выполним. Но если их не ставить, мы их точно никогда не достигнем, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона «Балтика» набрала 35 очков в 18 матчах Мир РПЛ и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

