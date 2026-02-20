Скидки
Гендиректор «Балтики» рассказал, как изменились задачи клуба после первой части сезона РПЛ

Гендиректор «Балтики» рассказал, как изменились задачи клуба после первой части сезона РПЛ
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал корректировку задач клуба на сезон-2025/2026 после успешной осенней части.

— Задачи пересмотрены, потому что даже арифметически, имея 35 очков, мы точно будем в десятке. Естественно, теперь ставить задачу быть в топ-10 — неправильно. Мы футбольный клуб, спортивная команда и всегда должны ставить перед собой максимальные задачи и их добиваться. Соответственно, сейчас задачи пересмотрены, и мы ориентируемся на более высокие места.

— В свежем интервью «Чемпионату» Станислав Черчесов сказал, что для «Ахмата» в этом сезоне пятая позиция будет сродни чемпионству. Какое место станет чемпионством для Балтики?
— Первое.

— Даже так?
— Почему нет? Мы играем в футбол. Против нас выходят такие же 11 людей, у которых две руки и две ноги. Сейчас мы достаточно высоко поднялись для нашего клуба. Ставя амбициозные сверхзадачи, мы, может быть, их не выполним. Но если их не ставить, мы их точно никогда не достигнем, — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона «Балтика» набрала 35 очков в 18 матчах Мир РПЛ и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

