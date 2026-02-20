Равиль Измайлов назвал главные факторы успеха «Балтики» в РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос о ключевых составляющих успешного выступления калининградцев в текущем сезоне.

«Первое — тренерский фактор, работа всего штаба. Невозможно выделить кого-то одного. Прекрасную работу провели главный тренер, помощники главного, тренер по физподготовке, аналитики. У нас очень много правильной информации поступает от аналитического отдела.

Обязательно нужно отметить медицинский штаб. Всё-таки у нас сложная физподготовка, и она требует очень-очень кропотливой работы медицины. При таких нагрузках и массажисты должны интенсивно и часто работать, чтобы микротравмы не выливались во что-то неблагоприятное и плохое.

Нельзя не сказать и про административный штаб. Вот яркий пример его профессионализма: у нас из-за непогоды отменился спарринг. Но как только ушли тучи, вышло солнце, наши администраторы за считанные минуты нашли другого соперника. И мы, как и было запланировано, провели две полноценные игры, которые дали огромный массив информации для тренеров в плане подготовки и готовности команды к третьему сбору и непосредственно к сезону», — рассказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона «Балтика» набрала 35 очков в 18 матчах Мир РПЛ и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге