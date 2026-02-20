«Я хочу выиграть здесь всё». Букайо Сака — о своих целях в «Арсенале»

Фланговый нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака рассказал о своих планах в клубе.

«Я хочу выиграть здесь всё. Верю, что ближайшие несколько лет станут тем временем, когда мы наконец добьёмся своего и перейдём эту черту», — приводит слова футболиста журналист Фабрицио Романо.

Напомним, на днях Букайо Сака подписал новое соглашение с «Арсеналом», рассчитанное до 2031 года.

В текущем сезоне вингер провёл 34 встречи во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и пятью ассистами. Согласно данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость англичанина составляет € 130 млн.

После 58 набранных очков «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», отстаёт на пять баллов, имея одну игру в запасе.