Эдуард Мор назвал игрока, потеря которого для «Зенита» была бы самой тяжёлой и болезненной

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о ключевой роли бразильского полузащитника Вендела в игре петербургского «Зенита».

«Если меня спросят, потеря какого футболиста была бы для «Зенита» самой тяжёлой и болезненной, я бы назвал Вендела. На самом деле это ключевой игрок, который играет в центре поля важную роль. Если Барриос отнимает мячи, а Джон Джон больше создаёт, то Вендел всё это соединяет. Он в любом случае останется лидером», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

28-летний хавбек Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей за клуб во всех турнирах, один забитый мяч и три результативных паса.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
