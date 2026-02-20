Поражение ПАОКа с Оздоевым в основе от «Сельты» — в видеообзоре матча Лиги Европы

В ночь с 19 на 20 февраля завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались ПАОК (Греция) и «Сельта» (Испания). Игра проходила на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция). Победу со счётом 2:1 одержали гости. «Чемпионат» предлагает видеообзор встречи.

В составе победителей забитыми мячами отметились Яго Аспас и Уиллот Сведберг.

Единственный гол хозяев на счету шведа Александра Еремеева.

Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев провёл полный матч и не отметился результативными действиями.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 26 февраля, в Виго (Испания).