Поражение ПАОКа с Оздоевым в основе от «Сельты» — в видеообзоре матча Лиги Европы
Поделиться
В ночь с 19 на 20 февраля завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались ПАОК (Греция) и «Сельта» (Испания). Игра проходила на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция). Победу со счётом 2:1 одержали гости. «Чемпионат» предлагает видеообзор встречи.
Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
1 : 2
Сельта
Виго, Испания
0:1 Аспас – 34' 0:2 Сведберг – 43' 1:2 Еремеев – 77'
В составе победителей забитыми мячами отметились Яго Аспас и Уиллот Сведберг.
Единственный гол хозяев на счету шведа Александра Еремеева.
Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев провёл полный матч и не отметился результативными действиями.
Ответный матч между командами состоится в четверг, 26 февраля, в Виго (Испания).
Комментарии
- 20 февраля 2026
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:48
-
07:42
-
07:26
-
05:42
-
00:58
-
00:57
-
00:56
-
00:56
-
00:55
-
00:32
-
00:32
-
00:25
-
00:15
-
00:11
-
00:00
- 19 февраля 2026
-
23:51
-
23:45
-
23:44
-
23:30
-
23:25
-
23:20
-
23:14
-
23:00
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:40
-
22:38
-
22:38
-
22:20
-
22:15