Поражение ПАОКа с Оздоевым в основе от «Сельты» — в видеообзоре матча Лиги Европы

В ночь с 19 на 20 февраля завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались ПАОК (Греция) и «Сельта» (Испания). Игра проходила на стадионе «Тумба» (Салоники, Греция). Победу со счётом 2:1 одержали гости. «Чемпионат» предлагает видеообзор встречи.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
1 : 2
Сельта
Виго, Испания
0:1 Аспас – 34'     0:2 Сведберг – 43'     1:2 Еремеев – 77'    

В составе победителей забитыми мячами отметились Яго Аспас и Уиллот Сведберг.

Единственный гол хозяев на счету шведа Александра Еремеева.

Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев провёл полный матч и не отметился результативными действиями.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 26 февраля, в Виго (Испания).

