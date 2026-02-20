Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Победа «Целе» с Иосифовым в основе над «Дритой» — в видеообзоре матча Лиги конференций

Победа «Целе» с Иосифовым в основе над «Дритой» — в видеообзоре матча Лиги конференций
Комментарии

В ночь с 19 на 20 февраля завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Дрита» (Косово) и «Целе» (Словения). Игра проходила на стадионе «Фадиль Вокри» (Приштина, Косово). Победу со счётом 3:2 одержали гости. «Чемпионат» предлагает видеообзор встречи.

Лига конференций . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Дрита
Гнилане, Косово
Окончен
2 : 3
Целе
Целе, Словения
0:1 Кучис – 19'     0:2 Авдюли – 41'     1:2 Красники – 59'     2:2 Балай – 75'     2:3 Poplatnik – 90+4'    

У победителей забитыми мячами отметились Армандас Кучис, Милёт Авдюли и Матей Поплатник.

У хозяев голы записали на свой счёт Блерим Красники и Лиридон Балай.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Российский нападающий гостей Никита Иосифов провёл полный матч и не отметился результативными действиями.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 26 февраля, в Целе (Словения).

Материалы по теме
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android