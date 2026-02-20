Победа «Целе» с Иосифовым в основе над «Дритой» — в видеообзоре матча Лиги конференций
В ночь с 19 на 20 февраля завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Дрита» (Косово) и «Целе» (Словения). Игра проходила на стадионе «Фадиль Вокри» (Приштина, Косово). Победу со счётом 3:2 одержали гости. «Чемпионат» предлагает видеообзор встречи.
Лига конференций . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Дрита
Гнилане, Косово
Окончен
2 : 3
Целе
Целе, Словения
0:1 Кучис – 19' 0:2 Авдюли – 41' 1:2 Красники – 59' 2:2 Балай – 75' 2:3 Poplatnik – 90+4'
У победителей забитыми мячами отметились Армандас Кучис, Милёт Авдюли и Матей Поплатник.
У хозяев голы записали на свой счёт Блерим Красники и Лиридон Балай.
Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Российский нападающий гостей Никита Иосифов провёл полный матч и не отметился результативными действиями.
Ответный матч между командами состоится в четверг, 26 февраля, в Целе (Словения).
