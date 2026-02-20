Победа «Целе» с Иосифовым в основе над «Дритой» — в видеообзоре матча Лиги конференций

В ночь с 19 на 20 февраля завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Дрита» (Косово) и «Целе» (Словения). Игра проходила на стадионе «Фадиль Вокри» (Приштина, Косово). Победу со счётом 3:2 одержали гости. «Чемпионат» предлагает видеообзор встречи.

У победителей забитыми мячами отметились Армандас Кучис, Милёт Авдюли и Матей Поплатник.

У хозяев голы записали на свой счёт Блерим Красники и Лиридон Балай.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Российский нападающий гостей Никита Иосифов провёл полный матч и не отметился результативными действиями.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 26 февраля, в Целе (Словения).