Разгромное поражение «Фенербахче» от «Ноттингем Форест» — в видеообзоре матча ЛЕ
В ночь с 19 на 20 февраля завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Фенербахче» (Турция) и «Ноттингем Форест» (Англия). Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция). Победу со счётом 3:0 одержали гости. «Чемпионат» предлагает видеообзор встречи.
Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
19 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
0:1 Мурилло – 21' 0:2 Жезус – 43' 0:3 Гиббс-Уайт – 50'
В составе победителей забитыми мячами отметились Мурилло, Игор Жезус и Морган Гиббс-Уайт.
Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Ответный матч между командами состоится в четверг, 26 февраля, на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия).
