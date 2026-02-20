Разгромное поражение «Фенербахче» от «Ноттингем Форест» — в видеообзоре матча ЛЕ

В ночь с 19 на 20 февраля завершился первый матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались «Фенербахче» (Турция) и «Ноттингем Форест» (Англия). Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция). Победу со счётом 3:0 одержали гости. «Чемпионат» предлагает видеообзор встречи.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мурилло, Игор Жезус и Морган Гиббс-Уайт.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответный матч между командами состоится в четверг, 26 февраля, на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия).